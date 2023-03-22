Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Медведев устроил истерику и пригрозил миру "ядерным апокалипсисом"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1440
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Медведев устроил истерику и пригрозил миру "ядерным апокалипсисом"

Фото: Getty Images

"Запасной" президент РФ снова угрожает применением ядерного оружия.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев истерически заявил, что из-за помощи Украине в борьбе с российскими террористами "возросла угроза использования ядерного оружия".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

"Запасной" президент РФ Медведев заявил, что "угроза применения ядерного оружия растет с каждым днем из-за поставок Украине западного оружия".

"Это приближает тот же ядерный апокалипсис", — заявил путинист.

Медведев также посетовал, что "Запад должен был дать России гарантии безопасности еще в декабре, однако там якобы не верили в "решительность" России".

Ядерная истерия Кремля

Россия перед контрнаступлением ВСУ постоянно начинает разговоры о применении на поле битвы ядерного оружия против Украины, борющегося с террористами РФ. Эксперты считают, что такой риторикой в Кремле пытаются сорвать поставки в Украине современного вооружения для борьбы с оккупантами.

Диктатор Владимир Путин 21 февраля объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, заключенном из США. Речь идет об ограничении таких вооружений.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что пока неизвестно, в каком состоянии находится российское ядерное вооружение.

Читайте также:

Тактическое ядерное оружие России уже у берегов НАТО: чем пугают

Тактическое ядерное оружие России уже у берегов НАТО: чем пугают

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1440
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация