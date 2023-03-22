Медведев устроил истерику и пригрозил миру "ядерным апокалипсисом"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев истерически заявил, что из-за помощи Украине в борьбе с российскими террористами "возросла угроза использования ядерного оружия".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

"Запасной" президент РФ Медведев заявил, что "угроза применения ядерного оружия растет с каждым днем из-за поставок Украине западного оружия".

"Это приближает тот же ядерный апокалипсис", — заявил путинист.

Медведев также посетовал, что "Запад должен был дать России гарантии безопасности еще в декабре, однако там якобы не верили в "решительность" России".

Ядерная истерия Кремля

Россия перед контрнаступлением ВСУ постоянно начинает разговоры о применении на поле битвы ядерного оружия против Украины, борющегося с террористами РФ. Эксперты считают, что такой риторикой в Кремле пытаются сорвать поставки в Украине современного вооружения для борьбы с оккупантами.

Диктатор Владимир Путин 21 февраля объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, заключенном из США. Речь идет об ограничении таких вооружений.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что пока неизвестно, в каком состоянии находится российское ядерное вооружение.

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