Украина использует больше снарядов, чем производит Запад – Столтенберг

Украина в ходе военных действий с Россией использует от четырех до семи тысяч артиллерийских снарядов. Тем самым Киев опережает производство этих боеприпасов на Западе.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает The Guardian.

"Президент Путин не планирует мир, он планирует войну", — сказал Столтенберг, добавив, что Россия наращивает производство военной промышленности и обращается к авторитарным режимам, таким как Иран или Северная Корея, и других, чтобы попытаться получить больше оружия.

Поэтому он призвал США, Британию, Францию, Германию и другие западные государства и дальше поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени.

"Потребность и дальше будет существовать, потому что это война на истощение; речь идет о промышленной способности", — сказал генеральный секретарь.

По его словам, сейчас боевые действия были настолько интенсивны, что Украина использует артиллерийские снаряды – от 4000 до 7000 в день против 20 000 в России, что превосходит западное производство.

"Текущий уровень затрат боеприпасов выше, чем текущий уровень производства", — отметил Столтенберг.

Напомним, что ЕС и США приняли важные решения для передачи Украине боеприпасов. В частности, Евросоюз должен предоставить миллион боеприпасов.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что необходимое количество снарядов россияне просто не успевают производить. Поэтому попрошайничают оружие по миру.

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, через 2-3 месяца у россиян будет уже не "голод", а "снарядный инсульт".

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