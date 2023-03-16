Действительно ли в армии РФ начался "снарядный голод": объяснение Жданова

Жданов напомнил, что летом россияне в сутки выпскали 60-70 тыс. снарядов, тогда как сейчас – всего 10-15 тысяч.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, действительно ли в российской армии начался "снарядный голод".

Об этом он сказал в эфире своего youtube-канала.

Жданов утверждает, что количество обстрелов на фронте действительно уменьшается.

По его словам, если в июле-августе противник позволял себе огневой вал, и это было основным видом поражения наших войск. Россияне могли выкладывать 60-70 тыс. снарядов в сутки. Сегодня же аппетиты России уменьшились в 4-5 раз – 10-15 тысяч снарядов в сутки выпускают россияне почти на той же линии фронта.

"Российская артиллерия на некоторых участках (нельзя сказать, что на всей линии фронта), имеет лимит на использование боеприпасов. Да, боеприпасы у них еще есть. Но такого изобилия, как было раньше, уже нет. Поэтому по сравнению с летом в армии РФ понемногу начинается "снарядный голод", – подытожил эксперт.

"Снарядный голод" в рядах окупантов: что известно

Первым о "снарядном голоде" заявил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Владелец ЧВК "Вагнер" обвинял Шойгу и Герасимова, что его боевикам не снабжают боеприпасы и устроили "снарядный голод".

Однако, как оказалось, снарядов не хватает не только подопечным Пригожина, но и кадровой российской армии.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что необходимое количество снарядов россияне просто не успевают производить. Поэтому попрошайничают оружие по миру.

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, через 2-3 месяца это будет уже не "голод", а "снарядный инсульт".

Советник руководителя Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив подтвердил, что артиллерия врага постепенно истощается.