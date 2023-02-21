Пригожин "наехал" на Шойгу и Герасимова: что произошло

Владелец ЧВК "Вагнер", олигарх Евгений Пригожин обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова в попытке уничтожить его военную компанию и приравнял это к измене родины.

Соответствующее заявление Пригожина распространила его пресс-служба.

Так, владелец ЧВК "Вагнер" пожаловался на то, что Шойгу с Герасимовым запретили передавать боеприпасы боевикам его частной военной компании.

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В заявлении Пригожина говорится, что боеприпасами с "вагнеровцами" уже поделились бойцы батальона "Ахмат" ("кидыровцы") и некоторые другие подразделения.

"Находящиеся вокруг руководства группировки генералы подписывают документы (в том числе и те, за которые их посадит в камеру военная прокуратура) лишь обеспечить нас боеприпасами, которые мы получаем прямо из колес", – цитирует российского олигарха его пресс-служба.

"Начальник Генерального штаба и министр обороны раздают направо и налево команды, в которых говорится, что ЧВК "Вагнер" не только боеприпасы не давать, но и не помогать авиатранспортом. Пока пришла информация, что вычеркнули получение саперных лопаток для того, чтобы ребята могли окапываться. Идет прямое противодействие, которое называется никак иначе как попытка уничтожить ЧВК "Вагнер". Ее можно приравнять к измене родины", — посетовал Пригожин.

Напомним, противостояние Пригожина с Минобороны и Генштабом РФ продолжается уже не первый месяц. В частности, в середине февраля стало известно, что Минобороны вытеснило владельца "Вагнера" и само начало вербовать на войну российских заключенных.

Ранее на стороне Пригожина находился лидер Чечни Рамзан Кадыров. Однако теперь, похоже, он отказался от предложения олигарха присоединиться к новой информационной кампании против Минобороны, заявив, что чеченские формирования будут выполнять приказы любого командира, назначенного президентом РФ Владимиром Путиным, и что офицеры имеют отличные хорошо скоординированные отношения с Минобороны.

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