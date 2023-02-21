Пригожин "наїхав" на Шойгу та Герасимова: що сталося

Власник ПВК "Вагнер", олігарх Євген Пригожин звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу та очільника Генштабу Валерія Герасимова у спробі знищити його військову компанію та прирівняв це до зради батьківщини.

Відповідну заяву Пригожина поширила його пресслужба.

Так, власник ПВК "Вагнер" поскаржився на те, що Шойгу з Герасимовим заборонили передавати боєприпаси бойовикам його приватної військової компанії.

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У заяві Пригожина йдеться, що боєприпасами з "вагнерівцями" вже поділилися бійці батальйону "Ахмат" ("кадирівці") та деякі інші підрозділи.

"Генерали, які перебувають навколо керівництва угруповання, підписують документи (зокрема й ті, за які їх посадить у камеру військова прокуратура) лише забезпечити нас боєприпасами, які ми отримуємо прямо з коліс", – цитує російського олігарха його пресслужба.

"Начальник генерального штабу та міністр оборони роздають направо та наліво команди, в яких йдеться про те, що ПВК "Вагнер" не лише боєприпаси не давати, а й не допомагати авіатранспортом. Наразі прийшла інформація, що викреслили отримання саперних лопаток для того, щоб хлопці могли окопуватися. Іде пряма протидія, яка називається ніяк інакше як спроба знищити ПВК "Вагнер". Її можна прирівняти до зради батьківщини", – поскаржився Пригожин.

Нагадаємо, протистояння Пригожина з Міноборони та Генштабом РФ триває вже не перший місяць. Зокрема, в середині лютого стало відомо, що Міноборони витіснило власника "Вагнера" і саме почало вербувати на війну російських в’язнів.

Раніше на боці Пригожина був лідер Чечні Рамзан Кадиров. Однак тепер, схоже, він відмовився від пропозиції олігарха приєднатися до нової інформаційної кампанії проти Міноборони, адже заявив, що чеченські формування виконуватимуть накази будь-якого командира, призначеного президентом РФ Володимиром Путіним, і що офіцери мають відмінні добре скоординовані відносини з Міноборони.

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