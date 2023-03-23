Сирський про оборону Бахмута: ЗСУ "скоро скористаються нагодою, як під Києвом та Балаклією"

Російська окупаційна армія після багатьох місяців важких боїв не залишає спроб взяти Бахмут Донецької області, не дивлячись на втрати ані в живій силі, ані в техніці. Втім, ЗСУ успішно протистоять ворогові.

Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Військовокомандувач зауважив, що у боях біля міста задіяні здебільшого найманці ПВК "Вагнера".

"Не шкодуючи нічого вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом", - наголосив Сирський.

За словами Сирського, під безперервним вогнем артилерії, авіації противника ЗСУ на фронті демонструють надлюдську стійкість, мужність та хоробрість. Зокрема підрозділи 93-ї, 10-ї, 57-ї та 5-ї бригад зараз воюють з окупантами на сході країни.

Бої за Бахмут

Президент Володимир Зеленський здійснив візит до Бахмута на Донеччині та Харківської області. Він наголосив, що Росія безжально знищує міста українського Донбасу. Окупантів може зупинити тільки одне - перемога України.

Генерал армії Микола Маломуж каже, що на Бахмутському напрямку виснажуються величезні сили противника. У подальшому це не дозволить окупантам наступати на інших напрямках. Маломуж вважає такий підхід професійним, проте жертовним.

Напередодні у Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що загроза оточення міста із півночі та півдня все ще залишається. Бої навколо центру тривають. Збройні сили України проводять успішні контратаки біля Бахмута.

Тим часом у Міноборони наголшують, що Сили оборони не виходять із мiста. Заступниця міністра Ганна Маляр повідомила, що керівник оборони Бахмуту бригадний генерал Гнатов Андрій. За її словами, Бахмут перебуває під ворожим вогнем щохвилини.

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