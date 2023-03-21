Хто керує обороною Бахмуту: у Міноборони дали пояснення

Міністерство оборони України пояснило, хто керує обороною Бахмуту — офіційні деталі. Бахмут під ворожим вогнем щохвилини, але Сили оборони не виходять із міста, детально читайте ᐅТСН.ua.

Вже другий місяць триває оборона міста Бахмут у загостреній обстановці. Ніхто не вірив, що українські воїни зможуть втримати місто більше двох тижнів після початку масованого штурму російських агресорів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у себе в Telegram.

"Але завдяки мужності та героїзму тисяч наших воїнів, а також вмілому керівництву наших генералів та офіцерів — оборона Бахмуту тримається та можливості ще не вичерпані", - зазначила чиновниця.

Крім того, Маляр повідомила, що безпосередньо обороною міста керують наступні військовослужбовці:

Керівник оборони Бахмуту бригадний генерал Гнатов Андрій.

Керівник оборони східного фронту, в зону відповідальності якого входить Бахмут, Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський.

Також частиною східного фронту керує Командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Безпосередньо у Бахмуті здійснюють оборону комбриги 93-ї бригади полковник Паліса Павло та комбриг 3-ї бригади Національної Гвардії полковник Півненко Олександр.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни заявили, що російські війська, ймовірно, досягли додаткових успіхів у південно-західному та північному Бахмуті, а також на північний захід від Бахмута між Богданівкою та Хромовим.

Крім того, ми раніше інформували, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив очільнику Міноборони РФ Сергію Шойгу про широкомасштабний наступ ЗСУ в районі Бахмута і попросив про допомогу.

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