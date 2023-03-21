Кто управляет обороной Бахмута: в Минобороны дали объяснение

Министерство обороны Украины объяснило, кто руководит обороной Бахмута – официальные детали. Бахмут под вражеским огнем поминутно, но Силы обороны не выходят из города, подробно читайте ᐅТСН.ua.

Уже второй месяц идет оборона города Бахмут в обостренной обстановке. Никто не верил, что украинские воины смогут удержать город больше двух недель после начала массированного штурма российских агрессоров.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр у себя в Telegram.

"Но благодаря мужеству и героизму тысяч наших воинов, а также умелому руководству наших генералов и офицеров — оборона Бахмута держится и возможности еще не исчерпаны", — отметила чиновница.

Кроме того, Маляр сообщила, что непосредственно обороной города руководят следующие военнослужащие:

Руководитель обороны Бахмута бригадный генерал Игнатов Андрей.

Руководитель обороны восточного фронта, в зону ответственности которого входит Бахмут, Командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский.

Также частью восточного фронта руководит Командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Непосредственно в Бахмуте осуществляют оборону комбриги 93-й бригады полковник Палиса Павел и комбриг 3-й бригады Национальной Гвардии полковник Пивненко Александр.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны заявили, что российские войска, вероятно, достигли дополнительных успехов в юго-западном и северном Бахмуте, а также северо-западнее Бахмута между Богдановкой и Хромовым.

Кроме того, мы ранее информировали, что основатель ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу о широкомасштабном наступлении ВСУ в районе Бахмута и попросил о помощи.

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