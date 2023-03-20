Авдеевка в ближайшее время может стать "новым Бахмутом" — спикер Сил обороны

Но, на данный момент, не все так хорошо у атакующих на этом направлении российских подразделений, отметил Алексей Дмитрашковский.

Из-за постоянных попыток врага окружить Авдеевку на Донетчине этот город в ближайшее время может стать "новым Бахмутом".

Об этом спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил в эфире единого телемарафона.

"Враг постоянно пытается оцепить город Авдеевка. Я согласен с западными коллегами, которые говорят, что Авдеевка в ближайшее время может стать новым Бахмутом, это так и есть. Но, на данный момент, не все так хорошо у российских подразделений, атакующих на этом. направлении. Вчера, позавчера враг использовал последние резервы, которые имеет", — сказал он.

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По словам спикера, враг несет существенные потери личного состава, техники. За прошедший день враг потерял около трех рот личного состава во время штурма Авдеевки.

"Атаки все однотипные, враг атакует с одной и той же посадки, очень прогнозируемо, и поэтому удается нашим военным отстаивать свои позиции", — объяснил Дмитрашковский.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что ракетные удары России уже не смогут критически отразиться на экономике и логистике Украины.

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