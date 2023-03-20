При каком условии ВСУ оставят Бахмут – прогноз таролога

Бахмут в Донецкой области все еще остается самой горячей точкой фронта. В американском институте изучения войны пишут о том, что российское наступление на этом участке достигает своей кульминации. Некоторые эксперты говорят, чтобы сберечь Бахмут, украинским бойцам нужно развить наступления на других участках фронта. Но это также зависит от многих факторов.

Насколько возможен отвод наших сил из Бахмута, в интервью ТСН.ua рассказала таролог Ирина Клевер.

"Когда выполнят задачи в лучшем русле для Украины, тогда они и оставят Бахмут. Потери необходимы. Преждевременного отвода не будет", — заявила таролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, таролог рассказала, продлится ли "бавовна" в РФ по возвращении Украиной всех своих территорий.

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