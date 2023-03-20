Когда начнется контрнаступление ВСУ: прогноз таролога

Западные союзники обещают как можно быстрее завершить обучение украинских военных и предоставить нам все необходимое для этого оружие. В то же время в Кремле переходят от наступательных действий к обороне и ищут пути пополнения потерь на фронте. Само же контрнаступление начнется к лету.

Об этом ТСН.ua рассказала тарологиня Ирина Клевер.

“К лету он начнется точно. Воины уже готовы, просто ждут подходящего момента, который наступит 9 недель. Россияне не способны помешать планам наших бойцов, ведь у них нет ресурсов”, — подчеркнула Ирина Клевер.

Напомним, что в России, а также в пределах Кремля, нарастает недовольство происходящим.

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