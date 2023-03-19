В Кремле подбирают преемника Путину: в разведке рассказали о ситуации в РФ

Глава Кремля Владимир Путин становится все более токсичным не только для мира, но и своей страны. Да, в России, а также в пределах Кремля нарастает недовольство от происходящего.

Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Он отметил, что диктатор становится более токсичным и для внешнего мира, и внутри Российской Федерации.

"Круг сужается и вокруг Путина, он становится все более токсичным, причем, конечно, как для внешнего мира, так и внутри. И в пределах кремля все большее недовольство от происходящего. Все более мрачное осознание перспектив, а именно — геополитической катастрофы режима Путина. И так уж речь идет о поиске преемника и ищет его уже не Путин", — отметил Андрей Юсов.

Напомним, что после решения Международного уголовного суда, диктатор РФ хочет улучшить свой имидж в глазах российских элит. Его визит в аннексированный Крым и захваченный оккупантами Мариуполь стал следствием решения МКС, который выдал ордер на арест Путина.

Добавим, что Германия должна арестовать главу РФ Владимира Путина, если он приедет туда.

Читайте также: