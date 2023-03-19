У Кремлі підбирають наступника Путіну: у розвідці розповіли про ситуацію в РФ

Очільник Кремля Володимир Путін стає все більш токсичним не лише для світу, а й для своєї країни. Так, у Росії, а також в межах Кремля наростає незадоволення від того, що відбувається.

Про це розповів у ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Він зазначив, що диктатор стає токсичнішим і для зовнішнього світу, і всередині Російської Федерації.

"Коло звужується і навколо Путіна, він стає все більш токсичним, причому, звичайно, як для зовнішнього світу, так і всередині. І в межах кремля все більше незадоволення від того, що відбувається. Все більш похмуре усвідомлення перспектив, а саме — геополітичної катастрофи режиму Путіна. І так вже йдеться про пошук наступника і шукає його вже не Путін", — зазначив Андрій Юсов.

Нагадаємо, що після рішення Міжнародного кримінального суду диктатор РФ хоче покращити свій імідж в очах російських еліт. Тож, його візит до анексованого Криму та захопленого окупантами Маріуполя стали наслідком рішення МКС, який видав ордер на арешт Путіна.

Додамо, що Німеччина має арештувати очільника РФ Володимира Путіна, якщо він приїде туди.

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