Клиент оставил в ресторане 10 тысяч долларов чаевых: реакция официантки удивила

Женщина потратит деньги на отпуск.
В городе Мельбурн (Австралия) щедрый посетитель ресторана оставил официантке по имени Лорен чаевые и довел ее до слез.
Об этом сообщает 7 News.
Лорен обслуживала столик криптоброкера, владеющего недвижимостью в пригороде Мельбурна на сумму более 120 миллионов австралийских долларов. Когда посетитель уплатил счет, официантка узнала, что он оставил ей 10 тысяч австралийских долларов чаевых.
Миллионер хотел, чтобы Лорен забрала семь тысяч австралийских долларов себе, а остаток раздала коллегам.
По словам официантки, ей нужно время, чтобы осознать произошедшее. "Она подошла ко мне вся в слезах и спросила: "Это верно? Это была ошибка, что мне делать?" – рассказала ее коллега Шарлотта.
Коллеги порекомендовали Лорен потратить деньги на долгожданный отпуск. Официантка, никогда не бывшая за границей, отметила, что деньги ей очень помогут.
Напомним, калифорнийская лотерея назвала победителя джекпота Powerball в размере 2,04 миллиарда долларов, однако другой мужчина подал иск, оспаривая выигрыш и утверждая, что билет у него украли.
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