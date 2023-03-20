Коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ: прогноз тарологині

Західні союзники обіцяють якнайшвидше завершити навчання українських військових і надати нам всю необхідну для цього зброю. Водночас у Кремлі переходять від наступальних дій до оборони і шукають шляхи для поповнення втрат на фронті. Сам же контрнаступ розпочнеться до літа.

Про це ТСН.ua розповіла тарологиня Ірина Клевер.

“До літа він розпочнеться точно. Воїни вже готові, просто чекають слушного моменту, який настане впродовж 9 тижнів. Росіяни не здатні завадити планам наших бійців, адже у них немає ресурсів”, - наголосила Ірина Клевер.

Нагадаємо, що у Росії, а також в межах Кремля, наростає незадоволення від того, що відбувається.

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