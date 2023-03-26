Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан наголошує, що Крим – це великий "котел". Яка ба армія там не перебувала протягом століть, її було знищено тими військами, що заходила на півострів з Півночі - з материкової Європи.

Таку думку експерт висловив "24 Каналу".

За словами Світана, утримання цього "котла" - завдання, яке неможливо виконати. Втім, після знищення Кримського мосту на анексований півострів чекає повне оточення.

"Це - великий могильник. Тому дуже правильно, що окупанти почали "зариватися" в Криму. Нехай вони залишаються там та звикають до землі", - наголосив він.

Звичайно, будуть знищені кораблі чорноморської флотилії Росії, бо окупанти не встигнуть їх вивезти.

Полковник ЗСУ вважає, що у ворога залишиться лише три методи, як втекти з Криму після контрнаступу ЗСУ: кролем, брасом або по-собачому.

"Їм доведеться пливти на Тамань, повз Керченську протоку, але там дуже швидка течія, тому допливуть лише найсильніші. Тому росіянам варто починати тренуватись плавати вже зараз", - наголосив Роман Світан.

Нагадаємо, генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес вважає, що визволення анексованого Криму може стати вирішальною частиною війни. Втім, для успіху деокупації півострова необхідно, щоб міжнародні партнери відкрито, заявили, що хочуть перемоги України.

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