Польша готовится к свержению Лукашенко и восстаниям в Беларуси

Страна готова поддержать войска, которые будут проводить операцию против Лукашенко.

В Польше готовятся к восстанию в Беларуси и в случае чего собираются его поддержать.

Об этом заявил польский генерал и бывший замминистра обороны Вальдемар Скшипчак.

"Мы готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно состоится", – сказал Вальдемар Скшипчак.

По его словам, необходимо поддержать это восстание.

"Нужно быть готовым поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им", — подчеркнул генерал.

Напомним, что Польша начала подсчет ущерба от действий СССР во время Второй мировой войны.

Читайте также: