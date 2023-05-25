Сходство на 85%: белорусский оппозиционер рассказал о двойнике Лукашенко

Оказывается, двойник есть не только у Путина, но и у Лукашенко. По крайней мере, так утверждает белорусский общественный деятель Сергей Бульба.

Состояние самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко уже заметно улучшилось. Диктатор заявлял, что у него якобы был аденовирус.

Однако белорусский общественный деятель, организатор "Белого легиона" Сергей Бульба убежден: никакой инфекционной болезни у Лукашенко быть не могло, иначе бы его и близко не подпустили к Путину. Об этом передает FREEДОМ.

"Из того, что мы знаем, у него была старая проблема, хроническая болезнь. Операцию нужно было проделать уже давно. Но он затягивал до такого состояния, что реально уже начало скручивать. Сейчас операция сделана, она уже возобновляется. Мы видим уже и по его риторике – он снова жизнерадостный", – рассказал белорусский оппозиционер

Он также прокомментировал информацию о том, что у Лукашенко есть двойник. Бульлба отметил, что такая информация существует давно.

"Работали долго пластические хирургии, логопеды, филологи. За милицейским роботом удалось им достичь сходства на уровне 85-86%. В общем, достаточно для того, чтобы нам потом показывать. И даже если сам Лукашенко умрет, то его силовики еще долго будут это чучело носить. Такой вариант возможен. Единственное отличие кардинальное от его двойника, которого подготовили, что он все-таки на пять сантиметров ниже оригинала", — говорит белорусский общественный деятель

Что известно об организации "Белый легион", основателем которой является Сергей Бульба

"Белый легион" ("Белы легіён" – на белорусском) — белорусская националистическая организация, созданная в 1996 году.

"Белый легион" фактически является аналогом украинской УНА-УНСО. Легионеров готовили преимущественно члены Белорусского объединения военных – патриотически настроенные белорусские офицеры, выступавшие против сближения с Россией. "Легион" не был зарегистрирован официально.

Однако к концу 90-х "Легион" фактически исчез, а в 2000-м официально объявил, что прекращает существование. Его проводники неоднократно арестовывались. В 2017 году за четыре дня до национального белорусского праздника Дня воли Александр Лукашенко сказал, что были арестованы десятки боевиков, которые "готовили провокации с оружием". Отмечалось, что задержанные были членами "Легиона". Однако впоследствии их всех отпустили.

Ранее политолог Алексей Буряченко заявил, что у белорусского диктатора нет двойников.

Напомним, что о состоянии здоровья Александра Лукашенко после его возвращения из Москвы начали ходить разные слухи.

По информации белорусского оппозиционного издания "Наша ніва", Лукашенко мог подхватить какой-нибудь вирус, возможно, COVID-19. Впоследствии в этом же издание написали, что самопровозглашенный президент может иметь инфекционно-аллергический миокардит.

Также СМИ писали, что Лукашенко побывал в президентской клинике в Минске. К нему якобы не раз прилетали врачи из Москвы.