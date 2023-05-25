Гной из уха ребенка пошел в мозг и вызвал менингит.

В Дрогобыче 7-летняя девочка после воспаления уха впала в кому.

Врачи львовской областной детской больницы "Охматдет" спасли ребенка, у которого воспаление уха спровоцировало тяжелые осложнения — менингит, и ребенок впал в кому. Угроза для жизни девочки была очень велика.

Об этом сообщили в больнице.

Также читайте Выпила вина и впала в кому: в Ровенской области девушка попала в реанимацию после посиделок в кафе

"Это было очень стремительное осложнение от отита. Гной из уха пошел в мозг. Ребенок потерял сознание, начались судороги. Дальше — кома. Родители быстро обратились в больницу, ее сразу госпитализировали в реанимацию в Дрогобыче", — сообщил руководитель клиники детской оториноларологии.

Через несколько дней девочку из Дрогобыча перевезли во Львов, в реанимацию "Охматдета", где команда реаниматологов стабилизировала состояние ребенка.

Отоларингологи прооперировали ребенка, выполнив антромастоидотомию. Простыми словами, расчистили все воспалительные и гнойноизмененные мягкие ткани и костровые струкруры мозга.

Через несколько дней девочку из Дрогобыча перевезли во Львов, в реанимацию "Охматдета"

По словам Федора Юрочка, первичный очаг инфекции в ухе был устранен. Ребенок быстро начал поправляться. Буквально через несколько дней девочку перевели из реанимации в ЛОР-отделение.

С девочкой уже приступили к ранней реабилитации. Сейчас она находится под наблюдением ЛОРов, поэтому еще некоторое время проведет в больнице.

Как сообщил Zaxid.net Федор Юрочко, такие осложнения у детей встречаются нечасто.

"Если раньше за год у нас были 3-4 таких случая, то в этом году за пять месяцев уже четыре случая: троих детей пришлось оперировать, один ребенок выздоровел без операции", — уточнил Федор Юрочко.

Напомним, на Днепропетровщине ребенок впал в кому после падения с лестницы.