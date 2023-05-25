"Он очень боится": экс-чемпион мира обозвал Усика трусом и жаждет биться с ним

"Бронзовый бомбардировщик" заявил, что украинец опасается выходить против него в ринг.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер дерзко прокомментировал возможный бой против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

Американский боксер обвинил Усика в трусости, утверждая, что украинец умышленно отказывается оказаться с ним в одном ринге.

"Я обеими руками за этот бой, но он немного боится. Даже не немного, а очень боится. Я в этом деле, поэтому знаю многое. Я готов принять этот бой в любой момент в любом месте.

Я не ставлю странных условий, как Фьюри и не требую слишком многого. Каждый из нас должен помогать другому зарабатывать на хлеб. Не нужно завышать свою стоимость и делать подобное дерьмо, потому что мы все рискуем своей жизнью", – сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Ранее сообщалось, что бой с Уайлдером является запасным вариантом для Усика на случай срыва поединка украинца против британца Даниэля Дюбуа.

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