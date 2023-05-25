Арнольд Шварценеггер пошутил о сексе в 75 лет и признался, как держит свое тело в форме

Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер дерзко пошутил о сексе в 75 лет и рассекретил, как поддерживает физическую форму.

Знаменитость убежден, бодибилдинг был его билетом в успешную жизнь. В частности, Арнольд прославился благодаря накачанному телу. В 75 лет голливудский актер продолжает поддерживать физическую форму. По словам Шварценеггера, это помогает ему выглядеть моложе и продолжать сниматься в фильмах.

Арнольд Шварценеггер / Фото: Associated Press

Правда, Арни не выполняет слишком интенсивные упражнения, а более простые, чтобы не навредить своему здоровью.

"Я защищаю свое тело и выполняю терапевтические тренировки. Я выполняю более быстрые, более легкие, но правильные упражнения и стараюсь оставаться молодым. Я тренируюсь, чтобы остаться в живых, чтобы иметь возможность снимать свои фильмы", — рассказал актер в интервью Men's Health.

Тренировки помогают поддерживать не только физическую форму Арни, но и хорошее настроение. Шварценеггер уверен, что спорт оказывает положительное влияние на умственную деятельность.

Арнольд Шварценеггер / Фото: Getty Images

"Когда вы тренируетесь, то не только ваше тело накачивается, это тоже ваш разум. Вы с большим позитивом смотреть на некоторые вещи в жизни", — отметил актер.

Кстати, журналисты также поинтересовались у Шварценеггера, использует ли он кодовое слово для секса. В своем ответе 75-летний актер пошутил, что это слово – "помогите".

"Зачем использовать кодовое слово? В моем возрасте секс становится словом из четырех букв: "Help!" – пошутил актер.

Арнольд Шварценеггер / Фото: Associated Press

Напомним, недавно Арнольд Шварценеггер встретился с украинскими музыкантами Kalush Orchestra. Голливудский актер пригласил украинцев на свое особое мероприятие.

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