Часы последнего императора Китая продали за рекордные $6,2 млн: кто их купил

В Гонконге на аукционе продали часы последнего императора Китая Пу И за рекордные $6,2 миллиона.

Об этом сообщает Reuters.

Часы когда-то принадлежали последнему императору китайской династии Цин. Коллекционер из Азии, проживающий в Гонконге, позвонил и купил принадлежащие Пу И редкостные часы Patek Philippe.

Часы император передал своему переводчику Георгию Пермякову, который был товарищем Пу И, когда он находился в заключении в Советском Союзе между 1945 и 1950 годами.

Томас Перацци, руководитель часового отдела аукционного дома Phillips Asia, заявил в комментарии Reuters, что это "самый высокий результат для любых наручных часов, когда-то принадлежавших императору".

Пу И родился в 1906 году. Он был последним императором китайской династии Цин, начавшим свое правление в возрасте двух лет.

Напомним, на аукционе Sotheby's в Гонконге за 57,7 млн долларов продали чрезвычайно редкий розовый бриллиант Williamson Pink Star. Название камня отсылает к другому украшению, подаренному покойной королеве Великобритании Елизавете II на свадьбу — это, пожалуй, и помогло повысить первоначальную стоимость лота вдвое.

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