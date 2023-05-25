Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 60 млн. грн.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал батальону особого назначения «Миротворец» два внедорожника – Mitsubishi L200 и Nissan Navara, сообщили представители фонда.

"Бойцы батальона еще в 2014 году встали на защиту нашей Родины, и уже 9 лет борются с враждебным нашествием", — отметили в фонде.

Mitsubishi L200 дополнительно оснащен камерой ночного видения, LED-освещением, лебедкой и размыкателем электрической цепи одним тумблером.

Nissan Navara также оснащен камерой ночного видения и LED-освещением.

Favbet Foundation передал батальону «Миротворец» два внедорожника

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 115 авто, более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 60 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.