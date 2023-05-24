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"Белгородский сценарий" для Беларуси: почему Лукашенко с испуга помчался к Путину

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Белгородский сценарий" для Беларуси: почему Лукашенко с испуга помчался к Путину

Лукашенко и Путин на Евразийском экономическом форуме 24 мая / Фото: president.gov.by

По мнению эксперта, Лукашенко опасается повторения "белгородского сценария" на своей территории.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова отправился к российскому диктатору Путину, хочет его предыдущая поездка закончилась 6-дневным исчезновением.

Зачем Лукашенко снова поехал к Путину, об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

По мнению эксперта, прежде всего белорусскому диктатору нужны деньги, поэтому он снова едет в РФ с протянутой рукой.

Вторая причина – события в Белгородской области. Ступак считает, что самопровозглашенный президент боится повторения "белгородского сценария" на своей территории.

"Лукашенко ни разу не высказался, хотя постоянно высказывается на любую тему, о Белгородщине, о той ситуации, о РДК. Вообще ничего. Кроме того, они строят блокпосты в Гомеле, укрепляются со своей стороны. Я думаю, что он поехал попросить какие-то гарантии, что Россия поддержит Беларусь в случае, если такая же история произойдет с Беларусью. Например, когда полк Калиновского, бойцов, которые воюют за Украину на территории Украины, попытаются просто вернуться домой. Лукашенко, видимо, хочет заручиться поддержкой, получить какие-то письменные гарантии, или попросить технику и людей, чтобы они стали на границе. Но главная цель — деньги, которых у Беларуси нет. Единственный источник денег — РФ", – говорит эксперт.

Напомним, что сегодня, 24 мая, диктатор Лукашенко снова посетил Москву. Там он принял участие 24 мая в Евразийском экономическом форуме.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне слухов о своей болезни заверил, что не собирается умирать.

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Дата публикации
Просмотры
3926
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