"Белгородский сценарий" для Беларуси: почему Лукашенко с испуга помчался к Путину

По мнению эксперта, Лукашенко опасается повторения "белгородского сценария" на своей территории.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова отправился к российскому диктатору Путину, хочет его предыдущая поездка закончилась 6-дневным исчезновением.

Зачем Лукашенко снова поехал к Путину, об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

По мнению эксперта, прежде всего белорусскому диктатору нужны деньги, поэтому он снова едет в РФ с протянутой рукой.

Вторая причина – события в Белгородской области. Ступак считает, что самопровозглашенный президент боится повторения "белгородского сценария" на своей территории.

"Лукашенко ни разу не высказался, хотя постоянно высказывается на любую тему, о Белгородщине, о той ситуации, о РДК. Вообще ничего. Кроме того, они строят блокпосты в Гомеле, укрепляются со своей стороны. Я думаю, что он поехал попросить какие-то гарантии, что Россия поддержит Беларусь в случае, если такая же история произойдет с Беларусью. Например, когда полк Калиновского, бойцов, которые воюют за Украину на территории Украины, попытаются просто вернуться домой. Лукашенко, видимо, хочет заручиться поддержкой, получить какие-то письменные гарантии, или попросить технику и людей, чтобы они стали на границе. Но главная цель — деньги, которых у Беларуси нет. Единственный источник денег — РФ", – говорит эксперт.