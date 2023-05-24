"Потеряем Россию!": Пригожин призвал ввести "военное положение"

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, которого еще называют "поваром Путина", заявил, что сейчас они находятся в таком состоянии, когда могут потерять Россию. И чтобы не произошло этого, нужно ввести "военное положение", объявить "новые волны мобилизации", перевести все заводы на производство боеприпасов, прекратить строить новые дороги и небоскребы, и работать только на войну.

Возможен ли такой сценарий? Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал.

"У них уже работает это — "все для фронта, все для победы". У них там работают в три смены на военных предприятиях. Но здесь такая большая догма как у Стива Джобса — не нужно работать 24 часа в сутки, надо работать головой". А у россиян большой вопрос — а как работать?Можно выставить в три смены.Но что они могут производить?Старые железки.Что-то высокотехнологичное, новое и масштабное без западной помощи и западных технологий — нет.У них не получается.Да, какие-то редкие экземпляры они сделают. Но массово и масштабно — я уверен, что 100% не сработает. Он популист, радикал, пытается быть и уже в принципе является медийным маршалом на этой войне", — отметил Ступак.

Эксперт назвал именно Пригожина, а не Гиркина "голосом и лицом этой войны".

"Гиркин уже далеко. Но поддержки общественного общества нет. Он о себе напоминает, говорит вещи, которые нравятся многим, растет поддержки в Телеграмм-каналах. Но пока конвертация в реальное влияние где-то вне фронта. Я думаю, что Кремль к нему прислушиваться не будет, поскольку у него очень много врагов в РФ – Минобороны, ФСБ, даже руководство росгвардии и глава Золотов отмежевывается от Пригожина и у него остается буквально два-три человека, которые его продолжают поддерживать”, – добавил Ступак.

Напомним, российский олигарх Пригожин ранее заявил, что "большой кусок" его "тюремного прошлого" был якобы использован для "демонизации" российского президента.

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