Пригожин заявил об отводе "вагнеровцев" из Бахмута и назвал дату

Главарь ЧВК "Вагнер" вновь заявил об отводе своих окупантов из Бахмута.

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 1 июня его наемники выходят из Бахмута и передают позиции в ответственность Минобороны РФ.

Об этом он сказал в интервью российскому медиатехнологу Константину Долгову.

"ЧВК "Вагнер" выходит организованно, плавно, спокойно из Артемовска (Бахмута – ред.). До 1 числа мы передаем позиции и 1 июня (погрешность до 10 дней) мы выходим из Артемовска и дальше Артемовск становится ответственностью Министерства обороны РФ", — заявил он.

По словам Пригожина, "вагнеровцы вынуждены выйти, чтобы переформатировать, изменить определенные свои управленческие вещи дооборудовать, довооружиться".

Главарь боевиков также в очередной раз заявил об "освобождении Бахмута".

"Мы нарисовали четкие административные границы города и полностью прошли и вычистили весь город. И поэтому ЧВК Вагнер выполнило свою задачу по взятию Артемовска", — заявил он.

Напомним, в ВСУ прокомментировали заявления главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина о выводе его наемников из Бахмута.

По данным ISW, в Бахмуте снизился темп боевых действий из-за контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины на флангах города. Украинские войска удерживают позиции в укрепрайоне у памятника МиГ-17 в западном Бахмуте.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что часть Бахмута все еще находится под контролем Украины.

Читайте также: