В Сумах раздались взрывы

Днем 24 мая жители Сум слышали звуки взрывов. Местные власти успокоили и сообщили, что на территории области проводятся военные учения.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

"Взрывы, которые слышали жители областного центра, плановые. Сейчас проходят учения!", — говорится в сообщении.

Добавим, что ранее местные власти не предупреждали о военных учениях, которые запланированы на среду, 24 мая.

Напомним, Сухопутные войска ВСУ обратились к жителям Киева и области с важным заявлением. Они призывают жителей не сообщать о перемещении техники и военных.

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