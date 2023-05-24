В Сумах раздались взрывы

Воздушная тревога не оглашалась.
Днем 24 мая жители Сум слышали звуки взрывов. Местные власти успокоили и сообщили, что на территории области проводятся военные учения.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
"Взрывы, которые слышали жители областного центра, плановые. Сейчас проходят учения!", — говорится в сообщении.
Добавим, что ранее местные власти не предупреждали о военных учениях, которые запланированы на среду, 24 мая.
Напомним, Сухопутные войска ВСУ обратились к жителям Киева и области с важным заявлением. Они призывают жителей не сообщать о перемещении техники и военных.
Читайте также:
- Раскол в РФ: Буданов рассказал, как Путина могут отстранить от власти
- Продолжают сотрудничество: российский премьер и подсанкционные бизнесмены прибыли в Китай
- Эрдоган объяснил, почему не вводит санкции против РФ