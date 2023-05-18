Лукашенко может играть в "больного": эксперт объяснил стратегию диктатора

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что никакого украинского "контрнаступления" не будет. По его словам, угрозы относительно наступления украинцев не являются дезинформацией.

На кого рассчитано это заявление, рассказал политконсультант Дмитрий Васильев в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Я не уверен, что Лукашенко действительно заболел. Есть одна из версий, которая говорит о том, что он играет больного человека, который настолько озабочен своим здоровьем, что не может реагировать на дополнительные запросы Кремля по военной и технической помощи России, в том числе и с территории Китая. То есть он слишком занят собой человек для того, чтобы решать какие-либо вопросы России на этом этапе. Я думаю, что Лукашенко очень ясно понимает, к чему все идет, он понимает, что Россия проиграет, что санкций будет еще больше. Он не хочет, чтобы этих санкций было больше против Беларуси, он не хочет терять какие-либо возможные перспективы по субъектности Беларуси и возможной самостоятельной игре, в том числе Беларуси с Китаем не через Россию, а напрямую с Китаем. Поэтому он просто играет больного человека, чтобы Путин от него отстал и не заставлял делать те вещи, которые он смешивает делать", — рассказал Дмитрий Васильев.

По его словам, заявления Лукашенко о контрнаступлении сделаны для того, чтобы расслабить Россию.

"И опять же он играет в свою игру — не надо на меня налегать, я болен, никакого контрнаступления не будет, не нужно, чтобы Вооруженные силы Беларуси были приведены в готовность. Я убежден, что Путин может побуждать либо военное руководство России, либо Лукашенко открыть еще один фронт. Потому что, когда есть контрнаступление Украины и во время наступательных действий украинских Вооруженных сил будет отвлечение внимания не белорусская граница, очевидно, что это будет нам мешать. Поэтому я убежден, что Лукашенко может очень активно побуждать к тому, чтобы он открывал еще один фронт и это отвлекало ВСУ", — добавил политконсультант.

Также он подчеркнул, что Лукашенко хочет успокоить российское и белорусское население, что никакого контрнаступления не будет, нечего переживать.

"На самом деле, эта игра пока в интересах Украины. Мы должны очень тщательно за ней наблюдать. Но пока эти заявления и весь внешний вид Лукашенко в пользу Украины", – отметил Васильев.

Напомним, что в ГУР считают, что самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко сейчас действительно болеет.

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