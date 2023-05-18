В ГУР рассказали о состоянии здоровья Лукашенко

У Путина нет планов на случай смерти "президента" Беларуси.
Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко сейчас действительно болеет. У российского диктатора Владимира Путина нет планов на случай его смерти.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.
"Возраст, стресс, работа вредна... Да, болеет. Я думаю, что это не та ситуация, которая выведет из строя на долгое время. В конце концов, здесь ставку нужно делать не на состояние здоровья, а на более сложные геополитические процессы ", — подчеркнул Юсов.
По его словам, смерть белорусского диктатора станет кризисом Кремля.
"Я думаю, что это будет кризисная ситуация", – сказал Юсов.
Болезнь Лукашенко: что известно
В Сети заметили, что Лукашенко на параде в Москве 9 мая явился с забинтованной рукой. Он был недолго с визитом в РФ и не участвовал в неформальном завтраке с другими лидерами стран СНГ.
После этого несколько дней он не появлялся на публике. Через шесть дней Лукашенко "работал в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО".
Главная редактор белорусского сайта "Хартия'97" Наталья Радина заявила, что Кремль не заинтересован в смерти Лукашенко, ведь он лоялен Путину и превратил свою страну в площадку для оккупационной армии РФ.
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