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Курс валют в "ПриватБанке" резко упал: сколько стоят доллар и евро

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
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Курс валют в "ПриватБанке" резко упал: сколько стоят доллар и евро

Курс валют в "ПриватБанке" 18 мая / Фото: УНИАН

Доллар подешевел на 13 коп. по сравнению с предыдущим днем.

В "ПриватБанке" 18 мая подешевели доллар и евро, потеряв в цене 13 и 20 копеек соответственно.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте "ПриватБанка".

Так, доллар в продаже подешевел на 13 коп. – до 37,37 грн. В покупке стоимость американской валюты составляет 36,87 грн.

В то же время, курс евро упал на 20 коп. – до 40,90 грн в продаже. В покупке курс европейской валюты составляет 39,9 грн.

Напомним, летом курс доллара в Украине может подпрыгнуть к отметке 38-40 грн, предупреждают эксперты. Все из-за будущего возвращения к довоенной системе налогообложения горючего.

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Дата публикации
Просмотры
1228
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