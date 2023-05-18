Курс валют в "ПриватБанке" резко упал: сколько стоят доллар и евро

Доллар подешевел на 13 коп. по сравнению с предыдущим днем.
В "ПриватБанке" 18 мая подешевели доллар и евро, потеряв в цене 13 и 20 копеек соответственно.
Об этом свидетельствует информация на официальном сайте "ПриватБанка".
Так, доллар в продаже подешевел на 13 коп. – до 37,37 грн. В покупке стоимость американской валюты составляет 36,87 грн.
В то же время, курс евро упал на 20 коп. – до 40,90 грн в продаже. В покупке курс европейской валюты составляет 39,9 грн.
Напомним, летом курс доллара в Украине может подпрыгнуть к отметке 38-40 грн, предупреждают эксперты. Все из-за будущего возвращения к довоенной системе налогообложения горючего.
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