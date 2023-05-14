Доллар по 40?: эксперты рассказали, каким будет курс в начале июня

Специалисты считают, что есть причины, которые могут подтолкнуть доллар к росту.

В 2023 году гривна заметно укрепилась по отношению к доллару и сейчас ее стоимость не превышает 37,8 грн. Но есть возможность роста американской валюты.

Детальнее об этом в комментарии для 24 канала рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

Председатель совета независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова ранее рассказала, что с июля текущего года на валютный рынок может негативно повлиять возврат к довоенной системе налогообложения горючего.

"Таким образом, возрастет импорт этой продукции в Украину по так называемым "старым" ценам, что активизирует спрос на иностранную валюту. Соответственно, курс может колебаться в пределах 38-40 гривен", — отметила Коробкова.

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Экономический эксперт Борис Кушнирук объяснил, что в такой ситуации спрос на валюту может наоборот снизиться:

"Все горючее мы импортируем. Если оно в результате налогообложения вырастет в цене – то спрос на него может сократиться. Соответственно, спрос на валюту, которая необходима для приобретения нефтепродукта, тоже сократится".

Возможные причины удорожания доллара

Специалист считает, что это возможно, если Национальный банк Украины отпустит курс согласно договоренностям МВФ.

"Я отношусь к этому критично. Когда они говорят, что нужно свободное ценообразование на доллар, то это нужно осуществлять в нормальных условиях. Сейчас в Украине экспорт вдвое меньше импорта, а всю разницу закрывает НБУ. То есть рынка нет. Зато у нас есть один игрок, в этом случае Нацбанк, который и будет все определять", – объяснил Кушнирук.

Каким будет курс в начале июня

Экономический эксперт отметил, что курс в июне будет зависеть от решений НБУ. Если он пойдет на плановую девальвацию – может привести к соответствующему обесценению наличной гривны к доллару.

"В таких условиях наличный курс может снизиться на 3-5%. В начале возможно даже на больший процент, но впоследствии "откатится" назад", — подытожил экономический эксперт Борис Кушнирук.

Напомним, по мнению доктора экономических наук Алексея Плотникова, в течение следующей недели, 15-21 мая, курсовые показатели будут оставаться в тех же параметрах. Эксперт утверждает, что Украина сейчас получает денежную помощь от западных партнеров, разнообразные гранты и кредиты, поэтому иностранной валюты у нас достаточно. В целом на следующей неделе украинцы будут наблюдать в обменных пунктах те же показатели, которые есть сейчас, а именно 37-38 гривен за доллар.