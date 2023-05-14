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Эксперт рассказал, что чего ждать от курса доллара на следующей неделе

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Эксперт рассказал, что чего ждать от курса доллара на следующей неделе

Курс доллара на следующую неделю: эксперт ответил

Эксперт утверждает, что Украина сейчас получает денежную помощь от западных партнеров, разнообразные гранты и кредиты, поэтому иностранной валюты у нас достаточно.

В течение недели на валютном рынке не произошло значительных изменений.

Какая ситуация будет с валютой на следующей неделе, рассказал доктор экономических наук, профессор и заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

По словам эксперта, скорее всего, в течение следующей недели, 15-21 мая, курсовые показатели будут оставаться в тех же параметрах.

"Пока нет оснований считать, что в течение следующей недели спрос на доллар ощутимо вырастет. Вообще у нас сейчас есть достаточное количество иностранной валюты, чтобы удовлетворить потребности наших граждан в покупке доллара. То есть, для того чтобы курс существенно изменился, например, вырос на 20 -30 гривен, спрос на валюту должен быть бешеным, а он пока достаточно утолен и прогнозирован", — Плотников.

В целом на следующей неделе украинцы будут наблюдать в обменных пунктах те же показатели, которые есть сейчас, а именно   37-38 гривен за доллар.

Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 13 мая и воскресенье, 14 апреля. Курс доллара не изменился. Евро снизилось в цене на 7 коп. Злотый повысился менее чем на 1 коп.

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Дата публикации
Просмотры
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