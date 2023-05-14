Президент летел из Рима в Берлин в сопровождении истребителей.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру Минобороны Германии.

Об этом пишет Bild.

Туда, по данным издания, Владимир Зеленский прибыл на вертолете из аэропорта Берлин-Бранденбург (BER). По всему центру Берлина ужесточены меры безопасности. Авиалайнер с Зеленским по пути в столицу ФРГ из Рима сопровождали истребители.

Он планирует провести переговоры с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом.

Программа визита будет насыщенной. Об этом президент сообщил в Twitter.

"Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. Воздушная оборона. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 13 мая президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в столицу Италии Рима. Обо всех подробностях читайте в новости.

Читайте также: