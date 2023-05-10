Что будет с курсом доллара в Украине: эксперт сделала прогноз до конца недели

В начале мая наличная гривня укреплялась, в то же время на прошлой неделе, 1-7 мая, доллар подорожал на 10 копеек. С 8 мая наличный курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 37,3-37,9 гривен за доллар.

Об этом сказала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько.

По ее прогнозу, в ближайшие дни наличный курс продолжит толкать вниз конкуренцию на рынке, хотя значительная динамика при этом наблюдаться не будет.

Экспертша напомнила, что 1-7 мая доллар подорожал на 10 копеек. Такое колебание спровоцировано двумя крупными системными банками, которые особенно сильно конкурируют с небанковскими обменниками за спрос населения на валюту.

"Но и другие банки также вынуждены реагировать на усиление конкуренции на наличном рынке, что, в частности, отражается в разнице между курсами покупки и продажи иностранной валюты – на прошлой неделе она значительно сократилась", – отметила эксперт.

Напомним, что Нацбанк Украины установил официальный курс валют на 9 мая. Курс доллара не изменился. Евро подешевело на 26 копеек Злотый снизился на 6 копеек.

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