Надеемся, что сейчас наблюдаем минимум конец эпохи Путина — Блащак

Министр обороны Польши Мариуш Блащак выразил надежду, что сейчас наблюдают конец эпохи российского "фюрера" Владимира Путина. Война в Украине, отмечает политик, подтверждение того, что Кремлю нельзя доверять.

Об этом он сообщил в интервью Gazecie Olsztyńskiej.

"Империалистические тенденции там еще актуальны и в полной силе. Польша давно об этом говорит. Мы сигнализировали и предупреждали об угрозе со стороны России. К счастью, Запад и НАТО прошли хорошее испытание решительности", — подчеркнул польский министр обороны.

По его словам, официальная Варшава — голос Украины на многих важнейших международных площадках. Именно поэтому, отмечает глава Минобороны, война должна закончиться только победой Украины и только на условиях Киева.

"Это решит власть Украины и мы их поддержим. Мы надеемся, что сейчас наблюдаем как минимум конец эпохи Путина", – добавил Блащак.

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