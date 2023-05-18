В США испытывают на людях таблетку от ядерной радиации: когда будет в продаже

Новости об исследованиях появились на фоне обострения опасений по поводу возможного применения Россией ядерного оружия в войне против Украины.

В Соединенных Штатах началось первое испытание на людях таблеток, устраняющих последствия отравления ядерной радиацией.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Во время испытаний в Плимуте, штат Мичиган, 42 участника получат препарат под названием HOPO 14-1 в виде таблеток для приема внутрь. Затем за ними будут наблюдать, чтобы увидеть, насколько хорошо препарат усваивается и выводится из организма.

Как известно, взрыв ядерной бомбы или случайные утечки из атомных электростанций приводят к выбросу в атмосферу опасных тяжелых металлов, которые могут проникать в человеческий организм через поврежденную кожу, дыхание и употребление зараженной пищи.

Отравление тяжелыми металлами может привести к повреждению ДНК, тканей и органов в организме, увеличивая риск заболеваний, в том числе рака.

Одним из способов уменьшить этот вред является использование связывающегося с тяжелыми металлами препарата, чтобы как можно быстрее вывести их из организма.

В США уже доступны два таких способа лечения – с использованием препарата DPTA, но они должны вводиться внутривенно и направлены только на три тяжелых металла – плутоний, америций и курий.

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Ученые говорят, что новое лечение, разрабатываемое с 2006 года, в 100 раз эффективнее связывает и выводит тяжелые металлы из организма. Кроме того, его принимают в виде таблеток, что значительно облегчает применение при чрезвычайных ситуациях.

На первом этапе клинических испытаний, проводимых для проверки безопасности препарата, участники будут разделены на семь групп по шесть участников в каждой. Первая группа получит дозу 100 мг HOPO 14-1, затем дозу увеличат до 7500 мг в последней группе.

После получения препарата за участниками наблюдать в течение 14 дней, чтобы определить, насколько хорошо он усваивается, распределяется и выводится из организма.

В случае успеха препарат перейдет ко второй и третьей фазе клинических испытаний, которые будут проверять, эффективно ли лечение и является ли он лучше других доступных на данный момент лекарства.

По данным Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), финансирующего исследования, если испытание будет успешным, лечение может стать доступным к 2024 году.

Новости об исследованиях появились на фоне обострения опасений ядерной войны из-за угроз России использовать ядерное оружие, продолжая войну в Украине.

Напомним, Соединенные Штаты устанавливают в Украине датчики, которые могут обнаруживать вспышки радиации от ядерного оружия или грязной бомбы. Цель состоит в том, чтобы в случае применения Россией ядерного оружия на украинской земле вину Москвы можно было подтвердить.

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