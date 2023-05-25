Пригожин заявил о выводе своего подразделения ППК "Вагнера" из Бахмута

Российский олигарх, главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил, что его ПИК начал выход из Бахмута Донецкой области. Мол, Вагнер передает свои позиции регулярной армии РФ.

Пресс-служба Пригожина опубликовала соответствующее видео.

Он записал 3-минутное видео. В нем общается с наемниками и рассказывает, что "вагнеровцы" уходят из Бахмута. По словам Пригожина, его НДС передает свои позиции армии РФ. Из украинского города боевики якобы намерены полностью выйти из города в июнь. После этого планируют "технику подремонтировать" и "подобрать состав", а также "получить новую задачу".

"Мы выводим подразделения из Бахмута. Сейчас пятое утро 25 мая. До первого июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным. Если военным будет тяжело, то, безусловно, мы оставим тех, кто играл основную роль в завоевании Бахмута", – высказался Пригожин.

Как сообщалось, в одном из интервью Евгений Пригожин подтвердил большие потери армии РФ в Украине. По его словам, во время войны в Афганистане погибло меньше людей, чем в Бахмуте.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что информация о потерях российской армии в Бахмуте стала главной в информационном пространстве Российской Федерации. Это "заглушило любой положительный эффект от захвата города".

Читайте также: