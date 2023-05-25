Украинка-предательница получила премию "певица года" в России

Экс-участница дуэта Artik & Asti Анна Дзюба, известная больше как Анна Асти, предала Украину и с началом полномасштабной войны поехала в россию обниматься с Киркоровым и зарабатывать кровавые рубли.

А на днях предательница получила премию "певица года" в России. Также она забрала статуэтки в номинациях "прорыв года" и "песня года". Получая награды из рук окупантов, она заявила что "не зря" пела для них.

Анна Асти / Фото: instagram.com/asti

Как известно, Анна Асти родом из Черкасс. В начале полномасштабного вторжения россии артистка-предательница находилась в Украине вместе с родными и мужем-россиянином. Источник из окружения певицы рассказывал, что певица провела первые дни полномасштабной войны в бомбоубежище. Впрочем, уже совсем скоро Анна Асти появилась в россии, где улыбаясь, обнималась с путинистом Филиппом Киркоровым. Начала выпускать там песни и веселить окупантов, зарабатывая кровавые российские рубли.

Анна Асти и Филипп Киркоров / Фото: instagram.com/asti

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