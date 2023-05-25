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Курс валют на 25 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на 25 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на четверг, 24 мая. / Фото: УНИАН

Доллар остался без изменений, а евро и злотый выросли на 2 коп.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 24 мая. За сутки курс доллара не изменился. Евро подорожало на 2 коп. Злотый вырос на 2 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,41 грн (+2 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,76 грн (+2 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,00 грн. Покупают за 37,30 грн. За евро в обменниках предлагается 40,30 грн. Продают по 41,00 грн.

Курс доллара в банках:

  • "ПриватБанк" – 36,92 – 37,42 грн
  • "Ощадбанк" – 36,85 – 37,80 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,15 – 37,65 грн
  • "Райффайзен" — 37,10-37,60 грн
  • ПУМБ – 37,00 – 37,75 грн

Курс евро в банках:

  • "ПриватБанк" – 39,75 – 40,75 грн
  • "Сбербанк" — 39,85 — 40,85 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,40 – 41,10 грн
  • "Райффайзен" – 40,30 – 41,00 грн
  • ПУМБ – 40,25- 41,25 грн

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 8,75 – 8,96 грн
  • "Сбербанк" — 8,40 — 9,00 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,75 – 9,15 грн
  • ПУМБ – 8,60 – 9,10 грн

Напомним, эксперты прогнозируют, что в июне 2023 года курс доллара в Украине резко не изменится и будет колебаться в пределах от 36,5 до 37,5 грн/долл из-за отсутствия потенциальных факторов, которые могут изменить текущую ситуацию.

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Дата публикации
Просмотры
136
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