Курс валют на 25 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар остался без изменений, а евро и злотый выросли на 2 коп.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 24 мая. За сутки курс доллара не изменился. Евро подорожало на 2 коп. Злотый вырос на 2 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,41 грн (+2 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,76 грн (+2 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,00 грн. Покупают за 37,30 грн. За евро в обменниках предлагается 40,30 грн. Продают по 41,00 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,92 – 37,42 грн

"Ощадбанк" – 36,85 – 37,80 грн

"Укрэксимбанк" – 37,15 – 37,65 грн

"Райффайзен" — 37,10-37,60 грн

ПУМБ – 37,00 – 37,75 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 39,75 – 40,75 грн

"Сбербанк" — 39,85 — 40,85 грн

"Укрэксимбанк" – 40,40 – 41,10 грн

"Райффайзен" – 40,30 – 41,00 грн

ПУМБ – 40,25- 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,75 – 8,96 грн

"Сбербанк" — 8,40 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,75 – 9,15 грн

ПУМБ – 8,60 – 9,10 грн

Напомним, эксперты прогнозируют, что в июне 2023 года курс доллара в Украине резко не изменится и будет колебаться в пределах от 36,5 до 37,5 грн/долл из-за отсутствия потенциальных факторов, которые могут изменить текущую ситуацию.

Читайте также: