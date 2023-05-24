Какому знаку Зодиака повезет 25 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 25 мая?
Приток энергии, которую многие из нас ощутят в этот день, могут сыграть с человеком злую шутку: ощущение, которое описывают как «море по колено», как правило, не способствует успеху во всех сферах жизни – как профессиональной, так и личной. Тем, кто желает его добиться, рекомендуется, несмотря на эмоциональный и энергетический подъем, сохранять спокойствие и умение здраво и трезво мыслить, в противном случаем время и силы будут потрачены напрасно. В это время также можно загадывать желания, но формулируя их – особенно вслух – важно делать это максимально точно, тщательно подбирая слова, в противном случае можно получить совсем не тро, что нужно.
Водолей (21.01 – 18.02)
Водолеям, которым необходимо достичь важных профессиональных или бизнес-договоренностей, звезды настоятельно рекомендуют назначать на этот день деловые переговоры – они окажутся на редкость удачными. Партнеры, с которыми встретятся представители знака, легко пойдут навстречу и уступят, если ценой вопроса станет компромисс. Встречу совершенно не обязательно проводить при полном официозе – в неформальной обстановке договориться будет гораздо легче.
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