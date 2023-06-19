Истребители для Украины: Резников сообщил, когда поступят самолеты от союзников

Передача боевых самолетов состоится не раньше Нового года.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина сможет получить и взять на вооружение западные боевые самолеты от стран-союзниц только в преддверии 2024 года.

Об этом говорится в интервью Резникова изданию "Настоящее время".

По словам министра обороны Украины, должно осуществиться его прошлогоднее пожелание Санта Клаусу.

"Не раньше (Нового года Украина получит истребители – ред.). И это символично. Потому что я на прошлогодние Рождество и Новый год записал обращение к Санта Клаусу, где я прошу помощь в интересах детей Украины, чтобы они могли учиться, ходить в школы и садики. Я попросил определенные вещи у Санты: артиллерию, снаряды, танки и т.д.", — рассказал глава Минобороны.

По его словам, в письме Санта Клаусу он также нарисовал маленький самолетик. Поэтому, как уточнил Резников, было бы логично, чтобы хотя бы к Новому году "первый F-16 взлетел".

Между тем , около 30% украинского вооруженного арсенала находится в состоянии постоянного ремонта. Это высокий показатель для армии, нуждающейся в любом оружии.

Западные СМИ сообщают, что часть переданного Украине оружия была непригодна для использования, а оплаченные заранее контракты на сотни миллионов долларов еще не выполнены.

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