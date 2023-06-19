Налоги для ФЛП: некоторым предпринимателям хотят оставить льготы

В Украине некоторые ФЛПы могут платить единый налог на добровольной основе. В частности, речь идет о плательщиках единого налога первой и второй группы, зарегистрированных в зоне боевых действий или на подконтрольной РФ территории.

Об этом говорится в правках к законопроекту №8401, который готовится к рассмотрению депутатами Верховной Рады во втором чтении.

Этот документ может вступить в силу уже с 1 августа 2023 года. В нем предусмотрено, что физические лица-предприниматели, зарегистрированные в зоне активных боевых действий или находящиеся в оккупации, могут добровольно платить налоги. Речь идет о первом дне от начала боевых действий или оккупации до последнего дня завершения войны. Перечень таких территорий указан в постоянно обновляемом документе.

Другие же ФЛПы первой и второй группы будут обязаны платить единый налог, который в 2022 году заменили добровольным, чтобы поддержать малый бизнес.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты готовят нововведения для физических лиц-предпринимателей от 1 июля. Если будет принят законопроект №8401 будут отменены льготы по уплате единого налога для ФЛП на 1 и 2 группе и ставку в 2% для ФЛП на 3 группе. Также придется платить штрафы за работу без кассовых/РРО.

Также президент Владимир Зеленский 3 мая 2023 подписал закон №7632, который освобождает часть физических лиц от уплаты налогов за 2021-2022 годы.

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