Брітні Спірс у ресторані побив начальник служби безпеки клубу NBA

Американську попзірку Брітні Спірс побив начальник служби безпеки NBA.

Інцидент стався ввечері 5 липня в одному з закладів Лас-Вегаса. Спірс побачила 19-річного баскетболіста Віктора Вембаньяму, який виступає за баскетбольний клуб "Сан-Антоніо Сперс" та збірну Франції.

Він був у супроводі начальника служби безпеки клубу Даміана Сміта. Побачивши Вембаньяму, Спірс захотіла з ним сфотографуватися. Вона підійшла до нього ззаду і поклала руку на плече. Охоронець баскетболіста не впізнав попзірку, він відштовхнув артистку тильною стороною руки і потрапив просто по обличчю, пише TMZ. Внаслідок удару артистка нібито впала на землю і з неї злетіли окуляри.

Брітні Спірс у ресторані побив охоронець Віктора Вембаньями / Фото: tmz.com

За іншою версією, охоронець вдарив Брітні по руці, а потім її рука потрапила по її обличчю.

Пізніше охоронець Віктора Вембаньями приніс вибачення виконавиці. Він нібито підійшов до її столика зі словами: "Ви розумієте, як це, коли вас оточують фанати". Він також сказав, що не впізнав її в момент удару.

Служба безпеки Брітні провела деякий час із охоронцем Віктора, після чого її команда подала заяву до столичного поліцейського управління про нанесення побоїв. Джерела видання TMZ передають, що це не розглядається як кримінальна справа, оскільки у поліції визначили, що Сміт не намагався нашкодити Брітні, а скоріше захищав Віктора Вембаньяму.

Віктор Вембаньяма / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Брітні Спірс емоційно звернулася до синів, які заявили про її зловживання наркотиками. Зірка не змогла мовчати після закидів рідних на свою адресу.

Читайте також: