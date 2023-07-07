Байден одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов — WP

Президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов. Об этом якобы должны объявить в США уже сегодня, 7 июля.

Такую информацию обнародовало издание The Washington Post.

Этот шаг предусматривает обход законодательства США, запрещающего производство, использование или передачу кассетных боеприпасов с интенсивностью отказов свыше 1 процента. Соответствующее решение было принято на фоне беспокойства по поводу замедления контрнаступления ВСУ против российских войск и сокращения западных запасов обычной артиллерии.

Это произошло после нескольких месяцев внутренних дебатов в США о том, поставлять ли Украине спорные боеприпасы, запрещенные большинством стран мира.

Почему кассетные боеприпасы запрещены в большинстве стран

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Кассетное оружие взрывается в воздухе над целью, выпуская от десятков до сотен меньших суббоеприпасов на обширной территории. Более 120 стран присоединились к конвенции, которая запрещает их использование как "негуманное и неизбирательное", в частности, из-за высокого уровня неисправностей, засоряющих природу неразорвавшимися суббоеприпасами. Это, в свою очередь, грозит "своим" военным и гражданским лицам даже в течение десятилетий после окончания войны.

Соединенные Штаты, Украина и Россия, которая сама широко использовала такие снаряды в Украине, не являются сторонами конвенции. Кроме того, 8 из 31 члена НАТО не ратифицировали эту конвенцию.

Что о кассетных снарядах говорят в Украине

Соединенные Штаты и другие западные партнеры отправили в Украину миллионы некассетных гаубических снарядов, но их запасы заканчиваются, а производство не успевает за спросом.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что этого недостаточно.

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"Россияне используют в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов разного калибра, чем мы. И мы должны экономить, потому что мы не можем так интенсивно обстреливать", – сказал он.

Резников убежден, что кассетные снаряды очень эффективны и позволят Украине компенсировать эту разницу в вооружении с РФ.

"Россияне используют их против нас, поэтому для нашей самообороны мы имеем полное право использовать такие же боеприпасы", – подчеркнул Резников.

Министр добавил, что, поскольку такое оружие опасно для гражданского населения, его будут использовать только на территории, где есть поля.

"Это только там [будет использоваться], где есть поля, потому что очень важно не нанести вред мирному населению. Мы не будем использовать их (кассетные снаряды - ред.) до деоккупации города", — подчеркнул Резников.

Напомним, президент Владимир Зеленский убежден, что контрнаступление Украины замедлилось из-за укрепленной российской обороны и невысоких темпов поставки западного оружия в Украину.

По его словам, в некоторых районах фронта украинские военные не могут "даже подумать о том, чтобы начать атаки", поскольку у них нет "соответствующего оружия".

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