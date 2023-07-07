Атака біля аеродрому Приморсько-Ахтарська в РФ: які ракети були використані

Експерт зауважив, що українська армія отримує дедалі більше серйозного озброєння, яке дозволяє діяти на таких великих відстанях.

Наслідки вибуху біля аеродрому Приморсько-Ахтарська в РФ, де розміщені пускові установки дронів Shahed, свідчать про застосування дуже серйозного ракетного озброєння.

Таку думку військовий експерт Владислав Селезньов висловив у інтерв’ю виданню Obozrevatel.

"Вибух на території Ростовської області, у селищі Ахтарський, звідки зазвичай прилітають "Шахеди" на територію нашої країни, вирва, яка утворилася внаслідок цього вибуху, свідчить про те, що було використано дуже серйозне ракетне озброєння", – сказав Селезньов.

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Він припустив, що для атаки могли бути використані не ракети Storm Shadow, а українські ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Грім-2". Таке припущення експерт зробив з огляду на те, що вибух стався на відстані понад 250 км від лінії бойового зіткнення.

"Безумовно, офіційної інформації наразі немає. Проте, той факт, що ракети прилітають вже на такі великі відстані, що наслідки досить серйозні за масштабами, свідчить про те, що українська армія отримує все більше і більше серйозного озброєння, яке дозволяє діяти і на таких великих відстанях", – зауважив Селезньов.

Він додав, що йдеться про постачання військово-технічної допомоги від партнерів із Заходу, а також про роботу українських ОПК та бізнесу, "діяльність яких спрямована на те, щоби максимально посилити можливості українських Сил оборони".

Нагадаємо, поблизу російського міста Приморсько-Ахтарська 2 липня прогримів сильний вибух і на місці утворилася величезна вирва діаметром 10 м і завглибшки близько 4 м. Інцидент стався біля військового аеродрому, де розміщена пускова установка безпілотників Shahed, якими російські окупанти атакують Україну.

Додамо, 7 липня в Росії заявили про атаку невідомими безпілотниками по Курській області. Повідомляється, що дрон скинув вибухівку на електропідстанцію в селі Любимівка і дві вибухівки –неподалік від селища Тьоткіне.

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