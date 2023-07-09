Дорофєєва та Кацурін опинилися у ЦНАПі через Дантеса: що сталося

Стало відомо, що робили Надя і Міша в установі в Києві.

Мережу облетіла світлина, на якій співачка Надя Дорофєєва та ресторатор Міша Кацурін сидять у київському ЦНАПі і заповнюють якісь папери.

Фани одразу припустили, що пара нарешті дозріла перейти на новий рівень стосунків та оформити шлюб. Втім, все виявилося не так романтично. Як розповів ведучий Слава Дьомін у своєму Telegram-каналі, насправді Дорофєєва та Кацурін опинилися в установі через їхній з Надею спільний з Володимиром Дантесом будинок на Київщині.

Надю Дорофєєву та Мішу Кацуріна заскочили у київському ЦНАПі / Фото: instagram.com/v_solomka

Тож, за словами Дьоміна, у ЦНАПІ минулої суботи, 8 липня, Дорофєєва виписувалася з цього будинку, який розташований у селі Крюківщина:

"Точно знаю, що саме на цій фотці вони не розписувались, а... виписувалась... Надя... зі спільного будинку на Крюківщині, де жила разом з Вовою Дантесом. Так що поки пишне весілля скасовується", - повідомив Дьомін.

Територія будинку, де мешкали Дорофєєва та Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Територія будинку, де мешкали Дорофєєва і Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Територія будинку, де мешкали Дорофєєва і Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

будинок Дантеса та Дорофєєвої / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва та Володимир Дантес були одружені протягом семи років. У середині березня 2022 року ексзакохані повідомили, що розійшлися. Згодом Надя оприлюднила свої стосунки з Мішею Кацуріним.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Офіційно Дантес та Дорофєєва розлучилися на початку 2023 року. Перебуваючи у шлюбі, артисти мешкали у спільно придбаному заміському будинку у селі Крюківщина площею 270 кв. м із прилеглою територією 12 соток. Після розлучення експодружжя цей будинок продасть і гроші поділить навпіл.

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