У Миколаєві пролунали вибухи

У Миколаєві пролунав звук вибуху.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

В області та місті оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили України застерігали мешканців Херсонської області про загрозу застосування балістики.

"Миколаївська область - загроза балістики! Харківська, Донецька – активність ворожої тактичної авіації", - повідомили українські військові.

"Припускаємо, що С-300. Є ще пуск", - повідомив у соціальних мережах очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.