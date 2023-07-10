У Миколаєві пролунали вибухи

У частині українських областей - повітряна тривога.
У Миколаєві пролунав звук вибуху.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
В області та місті оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили України застерігали мешканців Херсонської області про загрозу застосування балістики.
"Миколаївська область - загроза балістики! Харківська, Донецька – активність ворожої тактичної авіації", - повідомили українські військові.
"Припускаємо, що С-300. Є ще пуск", - повідомив у соціальних мережах очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
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