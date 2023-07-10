Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Миколаєві пролунали вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
524
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Миколаєві пролунали вибухи

Ворог здійснив запуск з С-300 у бік Миколаєва

У частині українських областей - повітряна тривога.

У Миколаєві пролунав звук вибуху.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. 

В області та місті оголошена повітряна тривога. 

Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили України застерігали мешканців Херсонської області про загрозу застосування балістики. 

"Миколаївська область - загроза балістики! Харківська, Донецька – активність ворожої тактичної авіації", - повідомили українські військові.

"Припускаємо, що С-300. Є ще пуск", - повідомив у соціальних мережах очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
524
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація