В Николаеве раздались взрывы

В части украинских областей — воздушная тревога.
В Николаеве раздался звук взрыва.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
В области и городе объявлена воздушная тревога.
Напомним, что ранее Воздушные Силы Украины предупреждали жителей Херсонской области об угрозе применения баллистики.
"Николаевская область – угроза баллистики! Харьковская, Донецкая – активность вражеской тактической авиации", — сообщили украинские военные.
"Допускаем, что С-300. Есть еще пуск", — сообщил в социальных сетях глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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