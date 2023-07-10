В Николаеве раздались взрывы

В Николаеве раздался звук взрыва.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

В области и городе объявлена воздушная тревога.

Напомним, что ранее Воздушные Силы Украины предупреждали жителей Херсонской области об угрозе применения баллистики.

"Николаевская область – угроза баллистики! Харьковская, Донецкая – активность вражеской тактической авиации", — сообщили украинские военные.

"Допускаем, что С-300. Есть еще пуск", — сообщил в социальных сетях глава Николаевской ОВА Виталий Ким.