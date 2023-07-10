Ворог знову обстріляв Сумщину з мінометів: зафіксовано 11 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 9 липня 2023.
Протягом дня росіяни здійснили 2 мінометні обстріли.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
Зафіксовано 11 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська та Середино-Будська громади.
- Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів).
- Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).
Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, що раніше загарбники обстріляли 7 громад Сумщини, є пошкодження.
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