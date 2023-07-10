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Ворог знову обстріляв Сумщину з мінометів: зафіксовано 11 вибухів

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог знову обстріляв Сумщину з мінометів: зафіксовано 11 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину / Фото: Суспільне

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00  9 липня 2023.

Протягом дня росіяни здійснили 2 мінометні обстріли.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. 

Зафіксовано 11 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська та Середино-Будська громади. 

  • Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів).  
  • Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).  

Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що раніше загарбники обстріляли 7 громад Сумщини, є пошкодження.

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Дата публікації
Перегляди
62
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