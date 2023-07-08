Дорофєєву та Кацуріна заскочили у ЦНАПі в Києві: невже одружуються

Надя вже відреагувала на фото з установи, яке поширилося Мережею.

Українську співачку Надю Дорофєєву та її бойфренда ресторатора та музиканта Мішу Кацуріна сьогодні, 8 липня, заскочили у київському ЦНАПі.

Відповідне фото у себе на сторінці в Instagram розмістив ведучий Слава Соломка. На світлині Надя та Міша сидять за столом разом з працівницею ЦНАПу і зосереджено заповнюють якісь папери:

"Надя Дорофєєва та Міша Кацурін у київському ЦНАПі. Невже одружуються?! Чи оформлюють субсидію?!" – написав під знімком Соломка.

Надю Дорофєєву та Мішу Кацуріна заскочили у київському ЦНАПі / Фото: instagram.com/v_solomka

Цікаво, що сама Дорофєєва повз цієї сенсаційної новини теж не пройшла повз. У сторіз свого фотоблогу вона зробила репост допису Соломки і прокоментувала: "Не дають вже спокійно оформити субсидію".

Надя Дорофєєва відрегаувала на її фото з Кацуріним у ЦНАПі / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Що ж насправді у ЦНАПі оформляли Дорофєєва та Кацурін – поки невідомо. Однак чутки про їхнє одруження дедалі частіше з'являються у Мережі. Раніше такі плітки пустив эксредактор Elle и Harper's Bazaar, фешн-журналіст Роман Тимофєєв. Він заявив, що пара мала нібито відіграти весілля у Києві 15 червня. Проте, ані Надя, ані Міша цю інформацію не підтвердили.

Нагадаємо, що до стосунків з Мішею Кацуріним Надя Дорофєєва протягом семи років була заміжня за шоуменом Володимиром Дантесом. Офіційно ексзакохані розлучилися на початку 2023 року. Пілся розриву з Дантесом Надя почала зустрічатися з Мішею Кацуріним, з яким до цього добре товаришувала.

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